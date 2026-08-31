Povestea care îl leagă pe regele Harald al Norvegiei de România

Scris de Andreea Damian Publicat: 31 aug. 2026, 08:19

Regele Harald al V-lea al Norvegiei era unul dintre cei mai iubiţi şi respectaţi regi din Europa. Monarhul s-a stins din viață, vineri, la vârsta de 89 de ani, într-un spital din Oslo.

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