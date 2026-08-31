Povestea care îl leagă pe regele Harald al Norvegiei de România

Regele Harald al V-lea al Norvegiei era unul dintre cei mai iubiţi şi respectaţi regi din Europa. Monarhul s-a stins din viață, vineri, la vârsta de 89 de ani, într-un spital din Oslo.
Suveranul suferea de o boală rară a sângelui şi era internat la spital de 10 zile. Mii de oameni s-au adunat în faţa Palatului Regal după tristul anunţ şi au umplut trotuarul cu flori.
Născut în 1937, Harald al V-lea a avut o viaţă tumultoasă. La trei ani, a fugit cu familia din Norvegia pentru că ţară fusese invadată de nazişti. A crescut în Statele Unite şi a studiat în Marea Britanie. După ce a revenit acasă, a luptat nouă ani pentru iubirea lui, o femeie din popor, şi a ameninţat că nu se urcă pe tron dacă nu este lăsat să se căsătorească cu ea. Iar un discurs progresist, ţinut în 2016, l-a făcut faimos şi apreciat în lumea întreagă.
Mesaje de condoleanţe au venit de la toate Casele Regale, inclusiv din România. Regele Mihai I a fost văr de gradul al treilea cu Regele Harald al Norvegiei.
Legătura de sânge dintre Regele Harald V și Regele Mihai I
Regele Mihai I al României era stră-strănepot al Reginei Victoria a Marii Britanii din partea ambilor părinți. Prin această dublă legătură de familie, ultimul monarh al României a fost văr de gradul al treilea cu Regele Harald V al Norvegiei. Aceeași legătură de rudenie îl apropia de alte figuri importante ale monarhiei europene, printre care Regina Margareta a II-a a Danemarcei, Regele Juan Carlos I al Spaniei, Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei și Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii.
Regina Victoria a Marii Britanii a avut nouă copii, iar descendenții acestora au ajuns, prin căsătorii și alianțe dinastice, în mai multe dintre familiile regale ale Europei. Astfel, arborele genealogic al Casei Regale a României s-a intersectat cu cel al familiei regale norvegiene.
În cazul Regelui Mihai I, legătura cu Regina Victoria exista prin ambii săi părinți. Mihai era fiul Regelui Carol al II-lea și al Reginei-Mamă Elena, iar prin ramurile genealogice ale familiilor de Hohenzollern-Sigmaringen și Greciei și Danemarcei, acesta era conectat la descendența Reginei Victoria. Regele Harald V provenea, la rândul său, dintr-o altă ramură a aceleiași vaste rețele de familii regale europene.
Regele Harald V al Norvegiei și Regele Mihai I al României au aparținut aceleiași generații de monarhi europeni a căror copilărie a fost marcată de război și de marile transformări politice ale secolului XX. Deși au ajuns să domnească în țări cu istorii și sisteme politice diferite, destinele lor au avut câteva puncte comune.
Norvegia are un nou rege
Noul rege al Norvegiei este Haakon, fiul regelui Harald, căsătorit şi el cu o fată din popor - Mette-Marit. Urcă, însă, pe tron într-un moment delicat pentru monarhie. Anul acesta, primul copil al soţiei, pe care aceasta îl are dintr-o altă relaţie, a fost condamnat la închisoare pentru viol şi violenţă domestică.
Noul cuplu regal mai are doi copii, un băiat şi o fată. Prinţesa Ingrid, prima în ordinea succesiunii la tron, a atras atenţia în decembrie 2021, când avea 17 ani şi a urcat într-un avion de vânătoare F-16. Aparatul de zbor face parte acum din flota Forțelor Aeriene ale României.