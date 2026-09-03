Reacția lui Teo Trandafir când a aflat că Ilinca Vandici e însărcinată

Ilinca Vandici a ales emisiunea pe care o moderează împreună cu Teo Trandafir pentru a face publică vestea că este însărcinată.
Prezentatoarea a anunțat la TV că ea și partenerul său, Bogdan Boitor, așteaptă primul copil împreună.
Momentul a venit după ce Teo Trandafir a observat că Ilinca are tot mai multe pofte alimentare.
„Ce ai tu atâtea pofte? Poftă de măr, poftă de covrigel, acum m-a căpiat cu dulceața de vișine. Ce zâmbești așa?”, a spus Teo Trandafir în emisiune. Ilinca Vandici a decis atunci să dezvăluie motivul pentru care avea aceste pofte. „Am să spun ceva… Sunt însărcinată! Nu e glumă”, a spus Ilinca Vandici.
Anunțul a fost primit cu bucurie de Teo Trandafir, care a reacționat imediat după ce a aflat vestea. „Ce se spune la chestia asta?! Să ne dea Dumnezeu sănătate, bucurii și bomboane la copii. (…) Yuhuuu! Ce îți aduc? (…) Puteai să-mi spui și mie dinainte, ca să nu-mi cadă placa. Emisiune mai facem?! Copil văd că făcurăm.”
Prezentatoarea a povestit în direct și cum s-a schimbat alimentația sa în această perioadă. Ilinca Vandici a spus că simte nevoia să mănânce des, dar în cantități mici, și că poftele sunt îndreptate mai ales către alimente sărate, legume și fructe.
„Trebuie să mănânc des și puțin. Mi-e poftă de…. da, și de vișine, de ce nu? De dulce mai puțin, de sărat mai mult… Pe lângă sărat, legume și fructe. La Zian nu am avut simptome de genul acesta. Aș dormi toată ziua dacă s-ar putea ar fi minunat. Am vrut să anunț vestea aceasta minunată aici, la emisiune, nu știu cât sunteți de curioși, dar am vrut să se știe de la mine”, a mai spus prezentatoarea.
Ilinca Vandici a împlinit 40 de ani la mijlocul lunii iunie. Prezentatoarea formează de mai bine de doi ani un cuplu cu Bogdan Boitor, iar sarcina reprezintă primul copil al celor doi împreună. Ilinca mai are un fiu, pe Zian, în vârstă de șase ani, dintr-o relație anterioară.