Regele Harald al Norvegiei, în stare „foarte gravă”: Sute de persoane s-au adunat în fața Palatului din Oslo

Suveranul este internat din 17 august.
Potrivit Reuters, sute de persoane s-au adunat în fața Palatului Regal din Oslo și în centrele altor mari orașe norvegiene. Mulți dintre cei prezenți au depus flori, în așteptarea unor noi informații despre sănătatea monarhului.
Într-un al doilea comunicat publicat joi, Palatul Regal a anunțat că starea suveranului în vârstă de 89 de ani a rămas neschimbată și că prințul moștenitor Haakon și soția lui Harald, regina Sonja, și-au anulat mai multe călătorii programate.
Cel mai vârstnic monarh european în viață și șeful de stat cu rol ceremonial al Norvegiei din 1991, Harald a fost internat la 17 august. Palatul a anunțat că regele este tratat pentru o infecție bacteriană în sânge.
Membri ai familiei regale, printre care prințul moștenitor, regina și nepoții regelui, l-au vizitat la Spitalul Universitar din Oslo. Cei mai mulți dintre ei au fost văzuți ulterior plecând de la spital.
Premierul Jonas Gahr Støre și-a anulat o deplasare în Germania din cauza stării de sănătate a regelui.
„Întreaga națiune este alături de noi în timp ce îi transmitem gândurile noastre calde regelui și întregii familii regale”, a afirmat premierul într-un comunicat.
Președintele Parlamentului norvegian, Masud Gharahkhani, și-a întrerupt vizita oficială în Islanda și s-a întors în Norvegia. Comisia pentru Afaceri Externe și Apărare a anunțat că membrii săi vor reveni în țară din Coreea de Sud.
Colegiul Episcopilor Bisericii Luterane a Norvegiei, aflat la Roma pentru o întâlnire rară cu Papa, urma să se întoarcă în țară cât mai curând posibil, potrivit relatărilor din presă.
Sprijin pentru monarhie
Sondajele de opinie indică un sprijin larg pentru monarhie în rândul norvegienilor. Aproape două treimi dintre respondenții unui sondaj realizat în luna mai a acestui an s-au declarat în favoarea monarhiei, iar Harald este cel mai popular membru al familiei regale.
Deși regele nu deține puteri politice oficiale, Harald a fost alături de națiune în perioadele de doliu, deplasându-se în zonele afectate de dezastre naturale pentru a se întâlni cu supraviețuitorii și adresându-se victimelor unor atacuri.
În 2024, regele a anunțat că își va reduce numărul activităților oficiale din cauza vârstei, dar a exclus posibilitatea abdicării, afirmând că jurământul său de rege este pe viață.