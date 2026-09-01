Soția lui Adi Mutu intră în televiziune

Sandra Mutu a bătut palma cu unul dintre principalele posturi TV din zona showbiz și divertisment.
Începând cu data de 5 septembrie, Sandra Mutu va putea fi urmărită, în fiecare sâmbătă și duminică, la Antena Stars. Ea va prezenta „Retrospectiva Știrilor Antena Stars”, care va începe de la ora 9.00, potrivit spynews.ro.
Soția lui Adrian Mutu va prezenta cele mai importante subiecte difuzate în timpul săptămânii de Antena Stars, într-un format de sinteză. Accentul va fi pe știri mondene, vedete, evenimente din showbiz, declarații și povești despre persoane publice.
Sandra a spus că proiectul reprezintă pentru ea „noul absolut” și că a avut nevoie de puțin timp pentru a se hotărî să accepte. A considerat, însă, că ar fi o oportunitate nemaipăomenită să iasă din zona de confort.
„Este o experiență inedită pentru mine, este noul absolut și chiar o pot considera o provocare. Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun „da”, dar am considerat că e momentul să ies din zona de confort. Ce-i drept, am avut și foarte multă susținere din partea oamenilor care realmente contează pentru mine, iar asta mi-a dat curaj.
Momentan, am foarte multe emoții, pe care vreau să le transform în ceva constructiv. Așadar, vă aștept la Retrospectiva Ştirilor Antena Stars!”, a declarat Sandra.
Sandra Bachici a câștigat titlul de Miss România în anul 2010, la doar 17 ani, iar experiența în modeling avea să-i deschidă primele uși către lumea showbizului. Au urmat apariții în spațiul monden și un parcurs în care, de când a devenit mamă, a preferat să iasă din lumina reflectoarelor și să se concentreze asupra vieții de familie.