Trump, primul președinte american în viață care apare pe moneda SUA în ultimul secol

Moneda în ediție specială surprinde „spiritul, mândria și moștenirea unei națiuni care se apropie de aniversarea sa istorică”, a transmis Monetăria SUA.
Chipul lui Donald Trump a fost imprimat pe o monedă americană, fiind pentru prima dată într-un secol când un președinte în viață apare pe moneda Statelor Unite.
Miercuri, Monetăria Statelor Unite a lansat moneda comemorativă de un dolar, care prezintă portretul lui Trump alături de cuvintele „In God We Trust” („În Dumnezeu ne încredem”), pentru a celebra 250 de ani de la independența țării.
Moneda în ediție specială surprinde „spiritul, mândria și moștenirea unei națiuni care se apropie de aniversarea sa istorică”, a transmis Monetăria SUA.
Monedele sunt comercializate la prețul de 61 de dolari pentru un rulou cu 25 de bucăți și de 154,50 dolari pentru un sac cu 100 de bucăți. La câteva ore după punerea în vânzare, acestea apăreau ca indisponibile pe site-ul Monetăriei SUA.
BBC a solicitat informații suplimentare de la Monetărie, Departamentul Trezoreriei și Casa Albă.
Moneda a fost „creată pentru a celebra acest moment național istoric” și are un „design aniversar unic pentru o generație, destinat să devină o piesă remarcabilă a colecțiilor moderne”, potrivit Monetăriei SUA.
Monedele sunt comercializate și prin automate instalate în magazinul Monetăriei Statelor Unite din Washington.
Deși au o culoare aurie, acestea nu conțin aur. Potrivit Monetăriei SUA, monedele sunt realizate în proporție de 88,5% din cupru, restul compoziției fiind format din zinc, mangan și nichel.
În luna mai, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat că instituția sa intenționează să emită o nouă bancnotă de 250 de dolari cu portretul președintelui Trump.
Legea federală interzice tipărirea banilor americani care poartă imaginea unei persoane aflate în viață. Aliații lui Trump din Congres au propus o lege care ar permite o excepție, însă proiectul este în prezent blocat.
Scott Bessent a subliniat atunci că un alt președinte american în viață a mai apărut pe moneda țării.
O monedă de o jumătate de dolar, emisă în 1926 pentru a marca 150 de ani de la independența Statelor Unite, îl înfățișa pe președintele de atunci, Calvin Coolidge.
Administrația Trump a invocat și Legea din 2020 privind redesenarea monedelor de colecție aflate în circulație, adoptată în timpul primului mandat al lui Trump.
Deși această lege interzice portretele persoanelor în viață pe reversul monedelor, nu se referă în mod explicit la avers, unde apare chipul lui Trump pe noile monede de un dolar.
Amendamentul Thayer din 1866 interzice portretul oricărei persoane în viață pe bancnotele americane, însă această prevedere nu se aplică, în mod tradițional, monedelor.