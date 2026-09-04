A murit Adriana Piteșteanu, profesoara care a format generații de actori. A jucat în filme și a lucrat alături de Dem Rădulescu

Scris de Tabu Publicat: 4 sept. 2026, 12:39

Lumea teatrului românesc este în doliu după moartea Adrianei Piteșteanu. Actrița, regizoarea și profesoara de teatru a murit la vârsta de 90 de ani și a contribuit la formarea mai multor generații de artiști.

Distribuie articolul