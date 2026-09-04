Andreea Bănică a spus cât scoate din buzunar pentru copii. Îi are la o școală privată din București

Scris de Andreea Damian Publicat: 4 sept. 2026, 15:22

Andreea Bănică și familia sa nu sunt pregătiți să spună adio vacanței. Artista a mărturisit că nu s-a grăbit să cumpere rechizitele pentru noul an școlar și că ar fi preferat ca elevii să revină în bănci pe 15 septembrie, așa cum se întâmpla în trecut.

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