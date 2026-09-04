Cum se simte Mihai Albu după ce a fost diagnosticat cu cancer

Scris de Andreea Damian Publicat: 4 sept. 2026, 15:50

Mihai Albu a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate, la mai bine de doi ani după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată și a trecut printr-o intervenție chirurgicală.

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