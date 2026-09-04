Cum se simte Mihai Albu după ce a fost diagnosticat cu cancer

Mihai Albu a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate, la mai bine de doi ani după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată și a trecut printr-o intervenție chirurgicală.
Designerul spune că situația este sub control și că a reușit să recupereze șase dintre kilogramele pierdute în perioada dificilă. Alături de el se află soția sa, Elena Nechifor, care este medic cardiolog și acordă o atenție deosebită alimentației lor.
În primăvara anului 2024, Mihai Albu anunța că a fost diagnosticat cu cancer de prostată în urma unui control de rutină. Designerul a trecut ulterior printr-o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali.
La mai bine de doi ani de la intervenție, acesta spune că se simte bine și că lucrurile sunt sub control. În perioada problemelor medicale ajunsese să cântărească aproximativ 60 de kilograme, însă între timp a reușit să ia șase kilograme.
După o perioadă tensionată și grea prin care a trecut Mihai Albu, acum designerul se simte mai bine și se bucură că a reușit să depășească fiecare obstacol. Recent, într-un interviu pentru spynews.ro, designerul a mărturisit că a mai adăugat câteva kilograme în plus și se sfătuiește mereu cu soția lui atunci când vine vorba de mâncare.
„Da, m-am mai împlinit un pic. Da, e totul ok, totul sub control. 10% în plus! Aveam 60, iar acum am mai mult. Ne sfătuim, mâncăm calculat.”, a declarat Mihai Albu pentru sursa citată.
Designerul a mai adăugat că el și soția lui, Cristina Nechifor, se înțeleg foarte bine, ba chiar o ajută atunci când este în bucătărie. „Mai ajut și eu un pic! În echipă, bine. Ea e bucătarul-șef, dar eu, cu ce mai pot, ajut pe acolo. Nu încurc. Am o soție nemaipomenită, ne înțelegem bine. Și da, totul funcționează!”, mai spune Mihai Albu.