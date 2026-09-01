Ilinca Vandici este însărcinată din nou, la 40 de ani

Scris de Andreea Damian Publicat: 1 sept. 2026, 14:26

Ilinca Vandici este însărcinată și urmează să dea naștere celui de-al doilea său copil. Marele anunț este făcut în ediția de astăzi a emisiunii „Follow Us!”, difuzată la Kanal D, potrivit WOWbiz.ro.

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