Ilinca Vandici este însărcinată din nou, la 40 de ani

Ilinca Vandici este însărcinată și urmează să dea naștere celui de-al doilea său copil. Marele anunț este făcut în ediția de astăzi a emisiunii „Follow Us!”, difuzată la Kanal D, potrivit WOWbiz.ro.
Sarcina vine într-un moment important pentru Ilinca Vandici, care formează de aproximativ doi ani și jumătate un cuplu cu Bogdan Boitor.
Relația dintre Ilinca Vandici și Bogdan Boitor a ajuns într-o nouă etapă. Cei doi își doresc de mai mult timp să își mărească familia, iar vestea sarcinii marchează începutul unei perioade speciale pentru cuplu. Bucuria nu este însă doar a viitorilor părinți. Fiul Ilincăi Vandici, Zian, se pregătește să devină frate mai mare.
Vedeta a devenit mamă în 2017, când s-a născut Zian. De-a lungul anilor, prezentatoarea a vorbit în repetate rânduri despre relația cu fiul său și despre felul în care maternitatea i-a schimbat perspectiva asupra vieții. Ilinca a divorțat de Andrei Neacșu, tatăl fiului ei, în anul 2023.
În urmă cu câțiva ani, Ilinca Vandici povestea cât de mult a schimbat-o venirea pe lume a lui Zian. Prezentatoarea spunea că fiul său i-a oferit o altă perspectivă și a determinat-o să își descopere noi laturi.
„De când a venit Zian în viața mea mă simt mai puternică decât oricând, în orice împrejurare. Îmi dă o liniște ce nu poate fi descrisă în cuvinte și o forță de a mișca lucrurile, de a mă dezvolta și mai mult, de a accesa zone la care nu m-am gândit până acum. Cumva, copilul meu este un soi de „maestru” în viața mea, venit să mă ajute să-mi ating adevăratul potențial!”, declara Ilinca Vandici în urmă cu câțiva ani.