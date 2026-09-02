PEOPLE· 1 min citire

Kelly Osbourne, de nerecunoscut după ce i s-a spus că este „prea slabă şi fragilă”

Kelly Osbourne

Kelly Osbourne

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 sept. 2026, 13:58

În timp ce încerca să treacă peste moartea tatălui său, Kelly Osbourne a fost nevoită să suporte și comentarii nemiloase despre felul în care arată. I s-a spus că este mult prea slabă și că arată ca un „cadavru”, însă acum înfățișarea ei s-a schimbat radical.

Kelly Osbourne (41 de ani) s-a bucurat de zilele însorite, iar recent a publicat imagini de pe un iaht, unde a pozat într-un costum de baie retro alb, cu design inspirat de un corset.

View on Instagram

Vedeta şi-a completat ţinuta cu ochelari negri de tip, o pălărie de paie şi mai multe coliere. „Soare, mare şi zero scuze”, a scris Kelly în dreptul fotografiilor. Apariţia vine la câteva luni după ce vedeta a început să răspundă criticilor care i-au comentat aspectul fizic.

După moartea tatălui său, Ozzy Osbourne, în iulie 2025, Kelly a primit numeroase comentarii răutăcioase despre silueta sa. În februarie, ea a reacţionat public după ce un utilizator a descris-o drept „prea slabă şi fragilă” şi i-a comparat imaginea cu cea a unui „cadavru”.

View on Instagram

„Nu-mi vine să cred cât de dezgustători pot fi unii oameni! Nimeni nu merită un asemenea abuz!”, a scris vedeta. Ulterior, Kelly, care deţine o avere de 16 milioane de dolari, a mărturisit că încearcă să îşi continue viaţa după pierderea tatălui său, în ciuda perioadei dificile prin care trece. „Ce vă aşteptaţi să fac? Cum vă aşteptaţi să arăt acum?”, a spus ea.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Kelly Osbourne

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din PEOPLE

Mai Multe