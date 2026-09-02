Kelly Osbourne, de nerecunoscut după ce i s-a spus că este „prea slabă şi fragilă”

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 sept. 2026, 13:58

În timp ce încerca să treacă peste moartea tatălui său, Kelly Osbourne a fost nevoită să suporte și comentarii nemiloase despre felul în care arată. I s-a spus că este mult prea slabă și că arată ca un „cadavru”, însă acum înfățișarea ei s-a schimbat radical.

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