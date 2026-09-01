PEOPLE· 1 min citire
Pepe pleacă de la Antena 1 după 13 ani
Pepe
Pepe schimbă tabăra în lumea televiziunii. Artistul, care a trecut prin toate rolurile posibile în show-ul transformărilor „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 — de la concurent la jurat și moderator — a semnat oficial cu Kanal D.
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