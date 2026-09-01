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Pepe pleacă de la Antena 1 după 13 ani

Pepe

Pepe

Scris de Andreea Damian Publicat: 1 sept. 2026, 14:23

Pepe schimbă tabăra în lumea televiziunii. Artistul, care a trecut prin toate rolurile posibile în show-ul transformărilor „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 — de la concurent la jurat și moderator — a semnat oficial cu Kanal D.

Pepe intră în echipa Kanal D, fiind pregătit să cucerească publicul cu energia sa inepuizabilă și pasiunea pentru spectacol. Cu o carieră de peste 20 de ani în showbiz, Ionuț Nicolae Pascu este recunoscut ca unul dintre cei mai complecți și apreciați entertaineri din România, activând cu succes ca om de televiziune, muzician, compozitor și actor.

„Sunt foarte bucuros să vă anunț că, de acum, fac parte din echipa Kanal D, alături de care îmi doresc să construiesc proiecte interesante pentru public. Pentru mine începe un nou capitol profesional.

Îmi place să îi fac pe oameni să se simtă bine, să râdă, să se bucure de viață şi să uite de grijile zilnice, iar asta îmi doresc să aduc și în casele telespectatorilor Kanal D. Și vă promit că urmează surprize frumoase!”, a declarat Pepe.

Pepe a fost gazda unor emisiuni extrem de populare precum „Te cunosc de undeva!” și „Splash! Vedete la apă”, dar a testat și rolul de jurat în competiția talentelor de la „Next Star”.

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