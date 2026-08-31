Celine Dion, prima apariție publică din ultimii doi ani

Scris de Andreea Damian Publicat: 31 aug. 2026, 09:40

Celine Dion a revenit în lumina reflectoarelor la Paris, unde a fost întâmpinată de o mulțime impresionantă de fani. Artista de 58 de ani se pregătește pentru revenirea pe scenă, după o perioadă dificilă marcată de probleme grave de sănătate.

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