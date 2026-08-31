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Celine Dion, prima apariție publică din ultimii doi ani

Celine Dion

Celine Dion

Scris de Andreea Damian Publicat: 31 aug. 2026, 09:40

Celine Dion a revenit în lumina reflectoarelor la Paris, unde a fost întâmpinată de o mulțime impresionantă de fani. Artista de 58 de ani se pregătește pentru revenirea pe scenă, după o perioadă dificilă marcată de probleme grave de sănătate.

La sosirea în capitala Franței, cântăreața a părut emoționată și le-a făcut cu mâna admiratorilor, scrie Daily Mail.

Îmbrăcată elegant, într-un trench de culoarea camel și cizme cu toc, Celine Dion a purtat ochelari de soare închiși la culoare, însă nu și-a ascuns zâmbetul în timp ce s-a oprit pentru câteva fotografii.

Ultima sa apariție publică a avut loc în 2024, când a cântat la un eveniment de modă organizat de Elie Saab în Riad, Arabia Saudită. Ulterior, ea a mai fost văzută în public, însă în calitate de spectator, la concerte susținute de Paul McCartney și Coldplay.

Artista se pregătește să revină în fața publicului la trei ani după ce și-a anulat turneul mondial din cauza sindromului persoanei rigide (SPS), o afecțiune neurologică rară care provoacă rigiditate musculară severă și spasme dureroase.

În martie, Celine a anunțat că va reveni pe scenă pentru o serie de zece concerte la Paris, programate să înceapă în această toamnă. Cererea uriașă pentru bilete a determinat-o să prelungească seria cu încă 16 spectacole, programate din septembrie până în mai 2027.

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