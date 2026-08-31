Sumele uriașe plătite de Anca Serea pentru școala celor 5 copii

Anca Serea are emoții uriașe pentru copiii ei, mai ales pentru mezinul familiei, care intră pentru prima dată pe băncile școlii.
În același timp, fiica ei cea mare, Sarah, a absolvit liceul și se pregătește de o schimbare majoră: va pleca în Italia pentru a studia la renumitul Institut Marangoni.
Pentru ceilalți copii ai cuplului, care învață la o școală privată din cartierul Pipera, listele de cumpărături rămân impresionante. Deși instituția de învățământ le pune la dispoziție uniformele și ghiozdanele, Anca Serea și Adi Sînă trebuie să se ocupe personal de restul rechizitelor necesare pentru noul an.
„Ne pregătim pentru școală cu cei patru elevi și o studentă. Încep cu mari emoții anul școlar. Leah va merge în clasa întâi, unul dintre copii va fi în clasa a treia, Ava în clasa a șasea, iar Noah în clasa a IX-a, în sistemul Cambridge, la Olga Gudynn International School. Sarah va merge la Institutul Marangoni.
Pregătirile sunt în toi, iar noi suntem norocoși pentru că uniformele și ghiozdanele le achiziționăm din cadrul școlii. În rest, listele de rechizite sunt interminabile și foarte lungi. Le-am primit de asemenea de la doamna învățătoare, iar noi acum ne ocupăm de achiziționarea lor.
În general, caiete studențești, caiete dictando, care trebuie să fie liniate, carioci, penare echipate, stilouri, încălțăminte, blocuri de desen și așa mai departe, trusa de geometrie. Cât despre sume… sunt mari. Cred că, în medie, de copil, undeva în jur de 800 de lei doar rechizitele”, a declarat Anca Serea pentru Click.ro.